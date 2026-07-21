Песков отметил поддержку Украины новым британским премьером

Москва отметила заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма о поддержке Украины. По словам Пескова, Лондон намерен продолжать оказывать помощь Киеву, что служит предметом внимания со стороны России.
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