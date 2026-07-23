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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Линекер и еще 119 миллионеров попросили премьер-министра Великобритании повысить налоги для них: «Богатство и власть слишком долго были сосредоточены в руках небольшой группы людей»

Гари Линекер присоединился к кампании, направленной на повышение налогообложения для миллионеров в Великобритании.

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