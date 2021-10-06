В Ленобласти 15-летняя девочка обвинила безработного отца в изнасиловании

О произошедшем она рассказала своей подруге, родители которой позже обратились в полицию. В полицию Выборгского района обратился мужчина и рассказал, что подруга его дочери могла подвергаться сексуальному насилию со стороны собственного отца.
О произошедшем она рассказала своей подруге, родители которой позже обратились в полицию. В полицию Выборгского района обратился мужчина и рассказал, что подруга его дочери могла подвергаться сексуальному насилию со стороны собственного отца.
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