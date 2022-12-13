Мировое обозрение

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Bloomberg: Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС

Bloomberg: Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС

Россия может вновь стать лидером по поставкам газа в Евросоюз, пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что в случае, если блок хочет сохранить конкурентоспособность химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему будет необходимо российское топливо.

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