Bloomberg: Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в ЕС

Россия может вновь стать лидером по поставкам газа в Евросоюз, пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что в случае, если блок хочет сохранить конкурентоспособность химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему будет необходимо российское топливо.
Россия может вновь стать лидером по поставкам газа в Евросоюз, пишет Bloomberg. Агентство уточняет, что в случае, если блок хочет сохранить конкурентоспособность химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему будет необходимо российское топливо.
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