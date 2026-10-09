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Царьград

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Lyft выплатит $272,5 млн по иску о нарушении прав водителей в США

Lyft выплатит $272,5 млн по иску о нарушении прав водителей в США

Lyft согласилась выплатить $272,5 млн по иску о нарушении трудовых прав водителей в Калифорнии. Из них $237 млн пойдут на компенсации за недоплату с 2016 по 2020 годы.

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