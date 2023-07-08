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В РФС заявили, что российские судьи могут судить матчи ФИФА и УЕФА

В РФС заявили, что российские судьи могут судить матчи ФИФА и УЕФА

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) могут судить арбитры из России, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, сообщает 8 июля ТАСС.

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