Ходят слухи, что iGPU AMD Strix Halo 'RDNA 3.5' будет выпущен под брендом Radeon 8000S

Планы AMD в отношении мейнстрим-рынка стали известны благодаря серии утечек дорожных карт, опубликованных компанией Golden Pig Upgrade Pack на Weibo (через WCCFTech), когда компания готовит свои грядущие модели Strix Halo, Fire Range, Krackan Point и Radeon RX 8000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии