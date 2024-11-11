Ходят слухи, что iGPU AMD Strix Halo 'RDNA 3.5' будет выпущен под брендом Radeon 8000S

Планы AMD в отношении мейнстрим-рынка стали известны благодаря серии утечек дорожных карт, опубликованных компанией Golden Pig Upgrade Pack на Weibo (через WCCFTech), когда компания готовит свои грядущие модели Strix Halo, Fire Range, Krackan Point и Radeon RX 8000.