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Ходят слухи, что iGPU AMD Strix Halo 'RDNA 3.5' будет выпущен под брендом Radeon 8000S

Ходят слухи, что iGPU AMD Strix Halo 'RDNA 3.5' будет выпущен под брендом Radeon 8000S

Планы AMD в отношении мейнстрим-рынка стали известны благодаря серии утечек дорожных карт, опубликованных компанией Golden Pig Upgrade Pack на Weibo (через WCCFTech), когда компания готовит свои грядущие модели Strix Halo, Fire Range, Krackan Point и Radeon RX 8000.

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