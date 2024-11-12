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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250

Победители личных гонок на ЯНГПУР Кубке МЛКБ получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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