15-летний Якушев дебютировал за «СШОР-Локо» с 12 очками

15-летний Сергей Якушев дебютировал за «СШОР-Локо» в матче против владивостокского «Динамо-2» и набрал 12 очков, четыре передачи и четыре перехвата, став лучшим в команде по этим показателям.
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