"Накроет лавина купюр": на 2 знака зодиака звезды бросят денежную бомбу в ближайшие дни

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака накроет мощной лавиной купюр в первой половине октября. Приток денег не утихнет, это значит, представители 2 созвездий резко разбогатеют.
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