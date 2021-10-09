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"Накроет лавина купюр": на 2 знака зодиака звезды бросят денежную бомбу в ближайшие дни

"Накроет лавина купюр": на 2 знака зодиака звезды бросят денежную бомбу в ближайшие дни

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака накроет мощной лавиной купюр в первой половине октября. Приток денег не утихнет, это значит, представители 2 созвездий резко разбогатеют.

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