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Более 140 курьеров привлекли к ответственности в Москве с конца апреля

Более 140 курьеров привлекли к ответственности в Москве с конца апреля

В Москве с 29 апреля 2026 года более 140 курьеров привлекли к административной ответственности за различные нарушения, выявленные во время рейдов.

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