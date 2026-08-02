Фермеры в США уничтожают урожай салата из-за вспышки циклоспороза

Американские фермеры вынуждены уничтожать урожай салата-латука. Причиной стало резкое падение спроса среди покупателей, обеспокоенных вспышкой циклоспороза — кишечной инфекции, сопровождающейся сильной диареей.
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