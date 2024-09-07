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Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным

Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera на полях экономического форума в Черноббьо.

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