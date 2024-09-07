Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал втягивание Европы в конфликт на Украине вредным. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera на полях экономического форума в Черноббьо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии