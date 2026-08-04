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Власти Воронежской области подписали соглашение с Фондом "Росконгресс" и "Лабораторией цифровой трансформации"

Власти Воронежской области подписали соглашение с Фондом "Росконгресс" и "Лабораторией цифровой трансформации"

Целью сотрудничества будет продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона.

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