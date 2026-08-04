Власти Воронежской области подписали соглашение с Фондом "Росконгресс" и "Лабораторией цифровой трансформации"

Целью сотрудничества будет продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии