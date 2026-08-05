Что стоит за рокировкой в Минобороны - назначения генералов Иванаева и Болгарева

Начальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем России. Командование группировкой войск "Центр" будет передано генерал-полковнику Андрею Иванаеву, а группировкой "Восток" будет руководить Петр Болгарев.
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