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Царьград

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Что стоит за рокировкой в Минобороны - назначения генералов Иванаева и Болгарева

Что стоит за рокировкой в Минобороны - назначения генералов Иванаева и Болгарева

Начальник штаба группировки войск "Центр" Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем России. Командование группировкой войск "Центр" будет передано генерал-полковнику Андрею Иванаеву, а группировкой "Восток" будет руководить Петр Болгарев.

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