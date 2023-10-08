За два дня Израиль нанес авиаудары по 426 целям в секторе Газа — ЦАХАЛ

Авиаудары по 426 целям на территории сектора Газа нанесли израильские военные с начала атаки ХАМАС на территорию Израиля, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 8 октября журналистам.
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