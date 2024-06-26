Все секреты московского проката Электровелосипедов 2.0

Из-за бума популярности электросамокатов интерес к прокатным велосипедам упал, но в этом году запустили акцию невиданной щедрости, позволяющую многим москвичам пользоваться прокатными велосипедами, в том числе новыми Электровелосипедами 2.
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