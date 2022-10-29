Послание Западу в валдайской речи президента

«Валдайский клуб» нынче в особой цене. Эта экспертная площадка уже давно зарекомендовала себя как мозговой центр, чутко реагирующий на изменения геополитической ситуации и отличающийся ее глубокой аналитической проработкой Источник фото: ruposters.