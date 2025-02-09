Культура чтения в произведениях М.Ю. Лермонтова

В очах людей читаю я Страницы злобы и порока. М.Ю.Лермонтов, «Пророк» В юбилейном для Михаила Юрьевича Лермонтова 2024 году в ставропольской Лермонтовке состоялись медленные чтения произведений классика русской литературы.
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