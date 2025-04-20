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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Широков продлил контракт с «Сибирью» на год. У форварда 43 очка за 68 игр в сезоне

Соглашение с капитаном новосибирской команды рассчитано на год. В текущем сезоне в активе форварда 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и 39 (19+20) очков.

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