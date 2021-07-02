Комсомольская правда

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Слова Путина об инциденте с британским эсминцем напугали японцев

Слова Путина об инциденте с британским эсминцем напугали японцев

Японское издание Sankei Shimbun в своей публикации о Прямой линии президента России Владимира Путина заявило, якобы российский лидер, рассказывая об инциденте с нарушившим границы нашей страны британском эсминцем Defender, послал Японии «чёрную метку».

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