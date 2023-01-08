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Самсонов стал 3-й звездой матча с «Детройтом», отбив 22 броска из 23. У него 12 побед при 4 поражениях

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 22 броска из 23 в матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1) и был признан третьей звездой.

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