Салехардские школьники встретились с легендарным лётчиком Владимиром Шарпатовым. Герой России провёл для юных ямальцев урок мужества, вспомнив об известном на весь мир побеге экипажа самолета из кандагарского плена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии