Турецкая полиция задержала в Анталье россиянина по запросу Интерпола

Турецкая полиция задержала на яхте 58-летнего россиянина, который разыскивается в России за взяточничество и в отношении которого было красное уведомление Интерпола, сообщает 15 июля телеканал TRT со ссылкой на управление губернатора Антальи.
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