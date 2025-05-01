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Странный план авторов La Quimera, пресса об ARC Raiders, DLC для Clair Obscur…

Странный план авторов La Quimera, пресса об ARC Raiders, DLC для Clair Obscur…

Remedy Entertainment поделилась отчётом за первый финансовый квартал, в Sandfall Interactive могут призадуматься о дополнении для Clair Obscur: Expedition 33, представители СМИ опубликовали свои первые впечатления об ARC Raiders, Codemasters объявила о завершении партнёрства EA с World Rally Championship, команда независимой студии Reburn вышла на связь с неожиданным заявлением, дата начала открытого бета-тестирования Splitgate 2.

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