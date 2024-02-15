Точные время и дата полнолуния в феврале 2024 года: что можно и нельзя делать до пика Снежной Луны – особенности последнего полнолуния зимы Евгения КомароваПолнолуния, в отличие от лунных затмений – регулярное и сравнительное частое явление.
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