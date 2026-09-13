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Ильинский рубеж: курсанты

Ильинский рубеж: курсанты

Октябрь 1941 года. Немцы рвутся к Москве. На Варшавском шоссе, у села Ильинское, встают на смерть две тысячи мальчишек — курсантов Подольского артиллерийского и Подольского пехотного училищ.

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