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Ученые из США назвали вещество, дефицит которого способствует старению

Ученые из США назвали вещество, дефицит которого способствует старению

Нехватка таурина в организме может ускорить процессы его старения. К такому выводу пришли специалисты Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете.

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