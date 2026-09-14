Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли меморандум о праве на выход из состава Британии

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на выход из состава Британии, сообщает Sky News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа может пред...
- Украину ждёт дефи...
- Масштабы протесто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым