Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из РФ

Три из четырех крупнейших банков Китая (Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China) прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций с начала этого года, пишут «Известия».
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