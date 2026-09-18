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Царьград

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Чараева победила Аванесян на турнире WTA 250 в Сан-Паулу

Чараева победила Аванесян на турнире WTA 250 в Сан-Паулу

В рамках второго круга открытого чемпионата Сан-Паулу, относящегося к категории WTA 250, состоялся матч между двумя представительницами Армении — Элиной Аванесян и Алиной Чараевой.

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