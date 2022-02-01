Без слов: новый альбом Маликова отправил его фанатов в космос

Артист приурочил премьеру к своему дню рождения. Дмитрий Маликов @dmitriy_malikov/instagramОбычно принято, что в день рождения подарки получает только именинник, но Дмитрий Маликов решил разделить радость своего личного праздника с фанатами.
Артист приурочил премьеру к своему дню рождения. Дмитрий Маликов @dmitriy_malikov/instagramОбычно принято, что в день рождения подарки получает только именинник, но Дмитрий Маликов решил разделить радость своего личного праздника с фанатами.
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