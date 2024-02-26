Ученые сфотографировали сотни ранее не встречавшихся глубоководных животных

Рыба из семейства лучеперых рыб хаунаксовых (Chaunacidae) / © Schmidt Ocean Institute Ученые использовали подводного робота, способного опускаться на глубину до 4500 метров, и с его помощью смогли запечатлеть 52 777 квадратных километров морского дна, на котором исследователи заметили множество видов животных и растений.