Волонтёры «ЛизаАлерт» ищут мужчину в Боровском округе

Автовладельцев, проезжавших утром 20 сентября по трассам Боровского округа, просят проверить записи с регистраторов, чтобы помочь найти пропавшего в лесу 48-летнего Виктора БиленкоРегиональное отделение отряда волонтеров "ЛизаАлерт" просит помощи автомобилистов в поисках 48-летнего Виктора Биленко из деревни Ищеино Боровского округа.
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