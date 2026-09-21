Волонтёры «ЛизаАлерт» ищут мужчину в Боровском округе

Автовладельцев, проезжавших утром 20 сентября по трассам Боровского округа, просят проверить записи с регистраторов, чтобы помочь найти пропавшего в лесу 48-летнего Виктора БиленкоРегиональное отделение отряда волонтеров "ЛизаАлерт" просит помощи автомобилистов в поисках 48-летнего Виктора Биленко из деревни Ищеино Боровского округа.