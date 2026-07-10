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Рязанские новости

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КСП Рязанской области проверит расходы на культуру в 2025–2026 годах

КСП Рязанской области проверит расходы на культуру в 2025–2026 годах

Проверка охватит региональное министерство культуры и подведомственные учреждения.Контрольно-счётная палата Рязанской области инициировала проверку использования бюджетных ассигнований, выделенных в 2025-2026 годах на развитие культуры, искусства и народного творчества в регионе.

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