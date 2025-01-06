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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Можно попросить ФИДЕ о переходе под их флаг. Это как бы полная нейтральность». Дубов – о разных нейтральных статусах в шахматах

Российские шахматисты не могут выступать на международных турнирах под флагом России. – Не от одного игрока слышала, что попадать на крутые турниры с российским паспортом и сейчас крайне сложно.

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