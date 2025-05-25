Стали известны причины исчезновения Маска

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) в США, принял решение оставить политическую деятельность по нескольким причинамМиллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления (DOGE) в США, принял решение оставить политическую деятельность по нескольким причинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии