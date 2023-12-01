Не боится антибиотиков, трудно выявить: особенности пневмонии, которой болеют дети во всем мире

Волна массовых госпитализаций детей с атипичной пневмонией, вызванной бактерией микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), наблюдается в Нидерландах и во Франции — там этот уровень достиг невиданного за последние 10 лет.
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