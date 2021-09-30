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Число ипотечных сделок в новостройках Москвы снизилось на 22% за месяц

Более 4,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением кредитных средств было заключено на покупку квартир в московских новостройках в августе 2021 года, это на 22% меньше, чем в июле 2021 года и на 4% — чем в августе 2020 года, пишет РБК.

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