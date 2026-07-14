Кавалер боевых наград, экс-заместитель начальника Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ Сергей Поляков высоко оценивает июльскую серию операций российских спецслужб по предотвращению диверсионно-террористических актов, подготовленных киевским режимом.
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