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«За $100 Родину продают — противно!»: ветеран «Альфы» — о налётах дронов, предателях и контрударах спецслужб РФ

«За $100 Родину продают — противно!»: ветеран «Альфы» — о налётах дронов, предателях и контрударах спецслужб РФ

Кавалер боевых наград, экс-заместитель начальника Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ Сергей Поляков высоко оценивает июльскую серию операций российских спецслужб по предотвращению диверсионно-террористических актов, подготовленных киевским режимом.

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