Как школьницам получить выплату за беременность

В России все больше регионов вводят специальные выплаты для беременных школьниц и студенток. Размер помощи варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, причем условия в разных областях могут заметно отличатся.
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