ВС РФ продвинулись в Нелеповке и на востоке Торецка Российские войска в течение суток значительно продвинулись на Торецком направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ продвинулись в Нелеповке и на востоке Торецка Российские войска в течение суток значительно продвинулись на Торецком направлении.
Свежие комментарии