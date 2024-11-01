В России «зависли» дивиденды объемом $1,5-2 млрд — глава TotalEnergies

Сумма дивидендов от своей доли в «Новатэке» и проекте «Ямал СПГ», которые не может вывести со своих счетов в России французская компания TotalEnergies, составляет примерно в $1,5-2 млрд, заявил глава компании Патрик Пуянне 31 октября в ходе телеконференции по итогам III квартала.