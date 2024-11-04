🇺🇦🛩 Тот момент, когда боевики ВСУ бьют по своим😂 На видео противник пытается показать своим побратимам, что они свои, в то время, как они пытаются поразить их дронами👌 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет.
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🇺🇦🛩 Тот момент, когда боевики ВСУ бьют по своим😂 На видео противник пытается показать своим побратимам, что они свои, в то время, как они пытаются поразить их дронами👌 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет.
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