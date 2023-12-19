Максим Выборных: «Организации Ростеха готовы реализовывать проекты любой сложности»

Заместитель генерального директора Ростеха Максим Выборных в интервью порталу «ИнфоТЭК» рассказал о проектах в области импортозамещения оборудования для ТЭК, достижениях в сфере разработки и производства собственного криогенного оборудования и работе нефтехимического холдинга, созданного в структуре Госкорпорации.
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