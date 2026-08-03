В России увеличилось время накопления на приобретение нового жилья

Среднее время, необходимое российскому домохозяйству для накопления на покупку квартиры, увеличилось на два года за последнее десятилетие — с 7,3 года в 2013‑м до 9,3 года в 2023‑м, подсчитали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.