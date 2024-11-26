РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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В Ростокине для старшего поколения проводят лекции по защите от мошенников

По четвергам в третью неделю каждого месяца доктор юридических наук адвокат с 21-летним стажем Антон Баумштейн проводит бесплатные лекции в центре московского долголетия «Ростокино» по адресу: улица Бажова, 5.

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