В Ростокине для старшего поколения проводят лекции по защите от мошенников

По четвергам в третью неделю каждого месяца доктор юридических наук адвокат с 21-летним стажем Антон Баумштейн проводит бесплатные лекции в центре московского долголетия «Ростокино» по адресу: улица Бажова, 5.
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