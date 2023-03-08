Уголовное дело завели после смертельной драки в квартире на Бухарестской

Мужчина скончался в больнице после того как знакомый избил его по голове в пылу пьяной ссоры. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» завели после смертельной драки в квартире на Будапештской улице в Петербурге.
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