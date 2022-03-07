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В ЯНАО полицейские в рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» поздравили с наступающим праздником жен сотрудников, находящихся в длительных служебных командировках

В ЯНАО полицейские в рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» поздравили с наступающим праздником жен сотрудников, находящихся в длительных служебных командировках

В преддверии Международного женского праздника в рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» помощник начальника ОМВД России по г.

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