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Славянская доктрина

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    На шпагате не то, кол и верёвка - вот их итоговый адрес...Примите в НАТУ, х...
  • Юрий Ильинов
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Сирийской армии удалось выстроить рубеж обороны

Сирийской армии удалось выстроить рубеж обороны

Сирийской армии удалось выстроить рубеж обороны После начала наступления ХТШ [*запрещенная в РФ террористическая организация] боевики на фоне дезорганизации сирийских войск достигли внушительных успехов, взяв под свой контроль основную часть крупнейшего в стране города Алеппо и идущую от него трассу М5 вплоть до Хамы.

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Юрий Ильинов
Сирийская авиация сорвала наступление террористов, накрыв колонну техники на трассе М-5 Алеппо - Дамаск Сирийская авиация сумела сорвать наступление террористов по трассе М-5 Алеппо — Дамаск, накрыв колонну бронетехники серией ударов. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* («Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в РФ террористическая организация) не удалось продвинуться по трассе М-5 от Алеппо, колонну техники накрыла сирийская авиация, нанеся несколько ударов. Предварительно, там работали и российские самолеты, ВКС РФ в течение ночи наносили массированные авиаудары по Хан-Шейхуну и Мореку, расположенным на трассе М-5, по которой боевики перебрасывают свои колонны. Также удары авиации наносились по Идлибу и Алеппо. Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику — приводит РИА Новости слова источника. Накануне вечером командование сирийской армии заявило об «успешном» отражении наступления террористов и скором переходе в контрнаступление. Под утро стали появляться данные, что САА удалось остановить продвижение боевиков в районе города Хама и оттуда уже контратаковать. Между тем президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после начала боевых действий, отметив, что террористы будут разгромлены, конечно же, с помощью «друзей и союзников». Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников — заявил сирийский лидер.
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