Сирийской армии удалось выстроить рубеж обороны

Юрий Ильинов

Сирийская авиация сорвала наступление террористов, накрыв колонну техники на трассе М-5 Алеппо - Дамаск Сирийская авиация сумела сорвать наступление террористов по трассе М-5 Алеппо — Дамаск, накрыв колонну бронетехники серией ударов. Об этом сообщает источник в силовых структурах. Боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* («Джебхат ан-Нусра»*, запрещенная в РФ террористическая организация) не удалось продвинуться по трассе М-5 от Алеппо, колонну техники накрыла сирийская авиация, нанеся несколько ударов. Предварительно, там работали и российские самолеты, ВКС РФ в течение ночи наносили массированные авиаудары по Хан-Шейхуну и Мореку, расположенным на трассе М-5, по которой боевики перебрасывают свои колонны. Также удары авиации наносились по Идлибу и Алеппо. Сирийские самолеты совершили несколько ударов по колонне бронетехники террористов на дороге М-5, которые собирались проводить наступление, и уничтожили технику — приводит РИА Новости слова источника. Накануне вечером командование сирийской армии заявило об «успешном» отражении наступления террористов и скором переходе в контрнаступление. Под утро стали появляться данные, что САА удалось остановить продвижение боевиков в районе города Хама и оттуда уже контратаковать. Между тем президент Сирии Башар Асад сделал первое заявление после начала боевых действий, отметив, что террористы будут разгромлены, конечно же, с помощью «друзей и союзников». Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников — заявил сирийский лидер.